13:44

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 20 тысяч штрафа за организацию митинга «Он нам не Димон» 26 марта, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Суд рассматривает два обвинения Навальному – второе по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Заседание было назначено на девять утра, но началось только около полудня.

https://twitter.com/openrussia_org/status/846249840262758400

В начале заседания политик, заявляя ходатайства, попросил допросить премьер-министра Дмитрия Медведева как «организатора» протестов 26 марта. Суд все ходатайства Навального и его защиты отклонил.

https://twitter.com/navalny/status/846295657711329281

Навального задержали на антикоррупционном митинге «Он нам не Димон». Адвокат Ольга Михайлова на суде заявила, что в протокол о задержании задним числом внесли изменения, передает «Медиазона».

По мнению адвоката, полицейские понимали, что задержали Навального незаконно, поэтому исправили протокол. Как утверждает Михайлова, полиция подменила рапорты о задержании Навального – изначально они были написаны от руки, в материалах дела бумаги уже напечатаны.

При этом изначально в протоколе было указано, что Навальный организовал публичное мероприятие, объяснила адвокат. В новом протоколе, настаивает защита Навального, он назван организатором несогласованного шествия, что попадает под статью 20.2.2 КоАП.

Также 26 марта были задержаны 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, их увезли в ОВД из офиса организации, они провели там всю ночь, Навального также оставили под стражей на ночь.

Суды над сотрудниками ФБК начнутся позднее 27 марта, им вменяют статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В офисе фонда 26 марта провели обыск, были изъяты компьютеры.

Заметка дополняется.