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Сбербанк и Альфа-банк планируют запустить проекты семейного контроля расходов, пишет «Коммерсантъ».

Такой семейный онлайн-сервис позволяет супругам следить за движением денег на картах друг друга.

«При наличии согласия обоих супругов они смогут в нужном сервисе объединять данные о своих картах», – пояснили газете суть проекта в Сбербанке.

В Альфа-банке «Коммерсанту» сказали, что организация работает над возможностью для супругов вести совместный счет. Он «станет своего рода альтернативой семейной кубышке, существующей во многих семьях в виде конверта с наличными“

Сроков начала работы семейного сервиса в Сбербанке не называют, для реализации проекта необходимы изменения в законодательстве, которые позволяют открывать совместные счета.

Законопроект об этом находится в Госдуме на рассмотрении, пишет “Коммерсантъ”. Его должны были обсудить во втором чтении в декабре 2016 года, но отложили этот вопрос. В Сбербанке заметили, что идею семейного сервиса можно воплотить и без совместных счетов, финансовая организация прорабатывает “возможные концептуальные решения в этом направлении”.