09:10

После вступления в силу закона о защите должников коллекторам стало сложнее взыскивать долги, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По словам директора организации Бориса Воронина, в среднем сборы просроченных долгов упали на 15–20%. Главной причиной Воронин считает ограничение количества контактов, которое предусматривает закон.

Он запрещает коллекторам звонить должникам чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Кроме того, должник может отказаться от общения с коллектором.

Операционный директор ГК «Быстроденьги» (в нее входит «Финколлект») Андрей Клейменов сказал «Ведомостям», что клиенты стали считать любой звонок коллектора нарушением закона. По его словам, вместо письменного отказа, положенного по закону, должники бросают трубку.

Заметка дополняется.