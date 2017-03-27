11:31

ЦБ РФ купит программное обеспечение Microsoft на 3,3 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные электронных торгов.

Регулятору нужно 44 тысячи лицензий на Office 365, 6 тысяч лицензий на софт для диаграмм Visio, около 4500 лицензий на программы управления проектами Project. ПО покупается на пять лет, до ноября 2021 года.

Поставщиком станет IT-холдинг «Ланит» Георгия Генса. Как сказал «Ведомостям» главный редактор IT-портала TAdviser Александр Левашов, этот контракт – крупнейшая закупка госструктурами продуктов Microsoft за последние три года.

Госкомпании и органы власти не могут покупать зарубежный софт, если у него есть российский аналог, который с января 2016 года следует выбирать из реестра Минкомсвязи, напоминают «Ведомости».

Однако закупки ЦБ регулируются Гражданским кодексом, законом о конкуренции и внутренними документами. Вместе с тем, источник, близкий к регулятору, пояснил газете, что речь идет не о новом софте, а о продлении лицензий уже купленного.

В начале 2017 года сообщалось, что Минкомсвязи планирует закрыть для госкомпаний «лазейку», запретив им обновлять лицензии на иностранный софт.