Фото: Евгений Фельдман / Кампания Алексея Навального

Протестная Россия долго готовилась к переменам. Подспудно они происходили уже несколько лет. Но в полной мере характер этих перемен стал ясен в минувшее воскресенье, когда Алексей Навальный собрал протестующих сразу во многих городах страны и вывел на улицы значительно больше людей, чем ожидали даже самые оптимистично настроенные оппозиционеры.

Настоящие перемены, впрочем, сводятся не к числу участников акций. Сегодня активность все равно намного слабее, чем на пике протестного движения зимы 2011/12 года. И вообще, считать народ на площади по головам смысла нет. В зависимости от различных обстоятельств число голов, недовольных властью, может резко возрасти за пару недель, а может резко упасть. Поэтому важны именно обстоятельства, меняющие характер протеста.

Главное обстоятельство – фактическая смена поколений профессиональной оппозиции. На смену тем, кто занимался политикой еще в 1990-е, пришли новые люди. Или, точнее, новый человек, поскольку все остальные активно работающие политики нового поколения теперь должны будут либо сотрудничать с ним, либо уходить на задний план. Еще недавно констатировать этот факт не хотелось, поскольку именно конкуренция лидеров и программ есть признак демократии. Но сегодня делать вид, будто у нас существует конкуренция в оппозиционной среде, значит выдавать желаемое за действительное. Пропагандист может подменять одно другим, но в аналитической статье следует все же писать правду.

Смена поколений оппозиции – это не просто появление Навального в качестве лидера. Он, собственно говоря, давно уже появился. Важно другое. Сегодня меняются все ключевые подходы к построению оппозиционного движения. Навальный будет действовать не так, как действуют «Яблоко» или ПАРНАС.И не так, как коммунисты или лимоновцы. В путинской России сегодня вообще исчезают оппозиционные партии как таковые, поскольку противостоящее семнадцатилетнему авторитарному режиму движение не может быть партийным.