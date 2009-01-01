11:45

После протестного митинга в Белоруссии суд Минска арестовал фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича на 12 суток. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на его отца.

Полиховича задержали во время несогласованной акции в честь Дня воли в Минске 25 марта.

Накануне правозащитный центр «Весна» опубликовал список задержанных на митинге. В нем были указаны россияне Алексей Полихович и Ольга Р. Сообщалось, что всего на акции задержали 700 человек.

В феврале 2014 года Полихович получил 3,5 года лишения свободы за применение насилия к полицейскому и участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В октябре 2015 года он вышел на свободу по УДО.

Празднование Дня воли посвящено основанию Белорусской народной республики. В этот день митинги прошли во многих белорусских городах.