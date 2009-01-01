После протестного митинга в Белоруссии суд Минска арестовал фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича на 12 суток. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на его отца.
Полиховича задержали во время несогласованной акции в честь Дня воли в Минске 25 марта.
Накануне правозащитный центр «Весна» опубликовал список задержанных на митинге. В нем были указаны россияне Алексей Полихович и Ольга Р. Сообщалось, что всего на акции задержали 700 человек.
В феврале 2014 года Полихович получил 3,5 года лишения свободы за применение насилия к полицейскому и участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В октябре 2015 года он вышел на свободу по УДО.
Празднование Дня воли посвящено основанию Белорусской народной республики. В этот день митинги прошли во многих белорусских городах.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.