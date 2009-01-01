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Кремль обвинил организаторов митингов «Он нам не Димон» во лжи и подкупе участников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», – отметил Песков.

Он не стал приводить доказательств, но уточнил, что это могут сделать правоохранительные органы.

Действия полицейских представитель Кремля счел «абсолютно высокопрофессиональными». По словам Пескова, в Администрации президента «достаточно трезво» анализируют акции, «и не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать». Организаторы митингов лгали, называя акции законными, и подвергали жизни несовершеннолетних участников угрозе, заявил он.

Песков добавил, что Кремль не влияет на работу федеральных телеканалов. «Что бы телеканалы ни показывали, это никоим образом не ограничивает возможности людей получать любую информацию», – заключил представитель Кремля.

Он также отказался отвечать на вопрос, стоит ли премьер-министру Дмитрию Медведеву ответить на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает РИА Новости.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с призывом Вашингтона и ЕС об освобождении всех задержанных на акциях. По его словам, обязательства России в Совете Европы, на которых основаны призывы, «не означают необходимости нарушать российское законодательство».

Ранее Песков называл призывы выйти на акцию протеста в Москве провокацией.

26 марта митинги против коррупции прошли в 97 городах России, многие из них закончились массовыми задержаниями. Так, в Москве во время акции задержали более тысячи человек, включая основателя ФБК Алексея Навального. В московской мэрии заявили, что полиция действовала «безукоризненно».

Позднее в Госдепе США осудили задержания и призвали «немедленно» отпустить демонстрантов.

Причиной протестов стало расследование фонда о тайных активах премьер-министра России Дмитрия Медведева. По данным ФБК, Медведев владеет яхтами, особняками, винодельнями и элитные землями как в России, так и за рубежом. Как отмечалось в расследовании, все имущество он купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.