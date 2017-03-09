12:52

Курс евро может сравняться со стоимостью доллара в случае победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции. Об этом сообщает Bloomberg по результатам опроса экономистов.

Больше половины опрошенных экспертов (23 из 38) предположили, что евро сравняется в стоимости с долларом или упадет еще ниже. 12 экспертов заявили, что он будет колебаться в районе $1,05 – $1. В 12:42 мск евро стоил $1,08.

Такое падение европейской валюты связано с обещанием Ле Пен провести референдум, на который будет вынесено предложение отказаться от евро и вернуться к французским франкам. Аналитики отмечают, что аналогичное падение фунта наблюдалось после решения Великобритании покинуть Евросоюз.

В последний раз стоимость евро равнялась курсу доллара в 2002 году.

Ранее Credit Suisse назвал Ле Пен самым большим риском для стабильности Европы в 2017 году. Опасность состоит в том, что, в случае ее победы, затянутся переговоры о дополнительном финансировании Греции, что приведет к волатильности на рынке.

Марин Ле Пен – кандидат на выборах президента Франции от партии «Национальный фронт». Первый тур выборов пройдет 23 апреля 2017 года, а второй назначен на 7 мая. Опрос Harris Interactive показал, что в первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, а за ее соперника от политического движения «Вперед» Эммануэля Макрона 26%, бывший премьер-министра Франции Франсуа Фийон наберет 20% голосов. Ожидается, что во втором туре выборов Макрон обойдет Ле Пен с результатами 65% против 35%.