Почти сутки прошли после антикоррупционных – и не везде согласованных – митингов «Он нам не Димон», инициатором которых был политик Алексей Навальный. Чем они обернулись для их участников?

Поводом для митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» российского премьер-министра: яхтах, особняках, винодельнях, якобы купленных «на взятки олигархов и кредиты госбанков».

Самая массовая акция прошла в Москве, здесь же было самое большое число задержанных – по данным на десять утра 27 марта, в пятидесяти одном московском ОВД находились 1050 человек.

Как передавал «Дождь», на московской акции задержали рекордное количество людей – больше, чем на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Задержали и самого Навального. Ночь он провел в ОВД, а днем в понедельник Тверской суд Москвы назначил ему штраф 20 тысяч рублей за организацию несогласованного шествия. Суд рассматривал два дела в отношении политика: второе – по административной статье о неповиновении полиции. За это Навальному назначили 15 суток административного ареста.

В других городах России были задержаны десятки человек: в Нижнем Новгороде, по данным «Интерфакса», – 40, в Туле – около 50. Издание «Юга.ру» сообщало о сотне задержанных в Краснодаре. Главу местного предвыборного штаба Навального арестовали на десять суток за организацию митинга, 17 участников акции получили по 15 суток ареста.

В Краснодаре за организацию митинга наказали еще и администратора одного из сообществ «ВКонтакте», где публиковалась информация о предстоящей акции. Суд оштрафовал 26-летнего краснодарца на 20 тысяч рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя московский митинг, обвинил его организаторов в подкупе подростков.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», – сказал Песков.

Он добавил, что об акции в Москве «естественно» доложили Путину. О реакции президента Песков не рассказал. На вопрос, должен ли Медведев отреагировать на обвинения Навального, Песков отвечать не стал, отметив при этом, что требования участников акций и критика власти «будут приниматься во внимание».

Также Песков заметил, что «определенные подтверждения» его словам о подкупе есть. Спустя два часа Следственный комитет объявил о наличии у таких подтверждений: ведомство «располагает оперативной информацией» о предлагавшемся вознаграждении участникам митинга. Причем не только подросткам, но и взрослым.

Многие отмечали жестокость задержаний (наглядные примеры – в фотогалерее Republic). Но в мэрии Москвы действия полиции сочли «безукоризненными». По словам главы столичного департамента безопасности Владимира Черникова, «все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо», – акция не была согласована.

Уголовных дел по итогам митингов пока заведено два, оба из-за травм, полученных полицейскими – одно в Москве, другое в Волгограде. Возможно, дело заведут и на начальника избирательного штаба Навального Леонида Волкова – по статье 282 УК.

С этой же статьей были связаны, по предварительным данным, обыски в Фонде борьбы с коррупцией, которые шли параллельно с московским митингом. Одновременно с обысками были задержаны все сотрудники ФБК, они провели ночь в отделении, всем вменяют статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).