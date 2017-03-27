13:00

Гособвинение просит отправить на принудительное лечение фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Панченко.

Ранее сообщалось, что прения сторон по ходатайству защиты пройдут в закрытом режиме. Адвокаты Панфилова отмечали, что на прениях будут оглашать данные о его заболеваниях. Срок ареста Панфилова истекает 14 июня 2017 года.

В октябре 2016 года Панфилов был признан невменяемым по результатам экспертизы. Ранее родственники и защита заявляли, что он страдает синдромом Туретта.

Максима Панфилова задержали 7 апреля 2016 года. Как и других фигурантов «болотного дела», его обвинили в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейского. По версии следствия, он «нанес удары сотрудникам полиции, пытаясь сорвать с них каски». Панфилова задерживали и во время самой акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда его оштрафовали на тысячу рублей и отпустили.

В мае 2012 года во время согласованного с властями «Марша миллионов» между участниками шествия и полицейскими начались столкновения. Позднее СК квалифицировал их как спланированные массовые беспорядки. Фигурантами «болотного дела» стали несколько десятков человек.