13:25

В Петербурге задержали председателя «Объединения перевозчиков России» Андрея Бажутина, который был организатором забастовок против ситемы «Платон». Об этом сообщил корреспондент «Эха Москве в Петербурге» Арсений Веснин в твиттере.

Ему вменяют нарушение части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем без прав).

Ранее Бажутин заявил, что его лишили прав за нарушение правил дорожного движения. «Никаких квитанций о нарушении ПДД мне не поступало, повестка в суд мне не приходила. Тем не менее сегодня утром меня остановил наряд, и я выяснил, что меня по решению суда на полтора года лишили прав за нарушение правил дорожного движения», – рассказал он.

Дальнобойщики начали бессрочную акцию протеста против «Платона» ранее 27 марта. Они требовали отмены «Платона» и транспортного налога, а также «наведения порядка» на весовом контроле. Акции проходят также в Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области и в Удмуртии.

https://twitter.com/ars_ves/status/846259151844102144

24 марта правительство продлило «экспериментальный» тариф «Платона». Власти повысили стоимость проезда по федеральным трассам до 1,91 рубля (на 25%) вместо заявленных ранее 3,06 рубля за километр.