14:08

Научно-технологическая долина МГУ будет называться «Воробьевы горы». Об этом сказано в поручении президента РФ Владимира Путина.

Учредителем долины МГУ станет сам университет. Путин поручил до 1 июля принять законопроект «О научно-технологических долинах», на основании которого будет создана долина МГУ. Фонд и управляющая компания, которые построят научно-технологическую долину «Воробьевы горы», должны быть созданы до 1 мая 2018 года.

В январе «Дождь» узнал, что строительство научной долины МГУ откладывается из-за спора о том, кто будет распоряжаться территорией университета. Минэкономразвития предлагало создать управляющую государственную компанию, которой в собственность будет передано 100 гектаров земли. В МГУ представили альтернативный законопроект, согласно которому запрещалось забирать земли у университета, а сам вуз должен был получить статус «основного участника проекта».

МГУ разрабатывает концепцию долины с 2013 года. В его разработке участвует фонд Катерины Тихоновой, которую Reuters и Bloomberg называли дочерью Путина. Куратором проекта «в правительственных кругах», по данным РБК, стал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.