Теме «русской интриги» в США не дают остыть. Каждые несколько дней очередной член администрации Трампа оказывается заподозрен в связях с Россией или кто-то из высокопоставленных правоохранителей делает шокирующее заявление, которое подхватывают СМИ. Но то, что мы слышим из США, – это голос только политической и медийной элиты. В реальности отношение американцев к России устроено гораздо сложнее.

Невосторженный образ мысли

В январе 2017 года Барак Обама высказался в том духе, что в президентство Медведева в отношениях США и России все было нормально и портиться они стали с возвращением Путина. Скажем для порядка: на самом деле это не так. Негатив по отношению к России в США нарастал куда дольше.