15:11

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полицейскому во время акции «Он нам не Димон». Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навальный говорил, что не подписывал протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По его словам, он узнал об этом обвинении «перед самым отъездом из ОВД в суд». Политик подчеркивал, что не оказывал сопротивления полиции.

Ранее по второму протоколу (организация несанкционированного митинга) Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Заседание было назначено на девять утра, но началось только около полудня. На суде политик просил допросить премьер-министра Дмитрия Медведева как «организатора» протестов 26 марта, его ходатайства отклонили. При рассмотрении второго обвинения судья также отклонила ходатайства защиты о самоотводе, переносе заседаний и вызову свидетелей.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщала, что в протокол о задержании задним числом внесли изменения.

Навального задержали на митинге «Он нам не Димон» 26 марта. Полиция также задержала 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, суды над ними начнутся позднее 27 марта. Как и Навальному, им вменяют неповиновение сотруднику полиции.

Митинги против коррупции прошли 26 марта в 97 городах России, многие из них закончились массовыми задержаниями. На участников составляли административные протоколы, в двух случаях были заведены уголовные дела.