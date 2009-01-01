14:58

В Следственном комитете заявили об оперативной информации о подкупе подростков на акции «Он нам не Димон». Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия», – отмечают следователи.

Сейчас СК проверяет эти данные в рамках расследования уголовного дела по статьям 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил организаторов протестной акции во лжи и подкупе участников. Он заявил о существовании информации, по которой участвовавшим в акции подросткам обещали заплатить в случае задержаний. Песков не стал приводить доказательств и подчеркнул, что это могут сделать правоохранительные органы.

При этом он назвал действия полицейских на митинге «абсолютно высокопрофессиональными»и добавил, что в Кремле «достаточно трезво» анализируют акции «и не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать».

26 марта митинги против коррупции прошли в 97 городах России, большинство из них закончились массовыми задержаниями, во многих случаях задерживали школьников и студентов первых курсов. В Москве во время акции задержали более тысячи человек, включая основателя ФБК Алексея Навального.