Новая Зеландия редко становится источником сенсационных новостей. Но закон, принятый в этом месяце местным парламентом, уже объявлен беспрецедентным и, возможно, открывающим целые новые правовые области, которые в будущем могут регулировать отношения человека с окружающей средой. Акт, получивший название «Закон Те Ава Тупуа», наделил протекающую на северном острове Новой Зеландии реку Вангануи собственными юридическими правами.

Если быть точнее, то закон создает новый правовой субъект под названием Те Ава Тупуа. Это традиционное название реки Вангануи на языке проживающего на ее берегах племени маори. Однако согласно определению закона Те Ава Тупуа теперь – «живое и неделимое целое от гор до моря, включающее реку Вангануи и все ее физические и метафизические элементы». Подобное определение – отчаянная попытка выразить на языке англосаксонского права особое отношение к реке коренных жителей Новой Зеландии. Местное племя вангануи (по его названию белые поселенцы и назвали реку) считает реку своим предком и настаивает на том, что оно неотделимо от реки. Теперь представления, когда-то служившие разве что поводом для рассуждений о странном мировоззрении аборигенов, становятся юридической реальностью. В юридическом смысле река становится отдельным лицом – со своими правами и возможностями заявить об ущербе, нанесенном ее интересам.