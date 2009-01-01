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ЦБ снизил ключевую ставку, чтобы уменьшить привлекательность сделок carry trade (заимствование в валюте с низкими процентными ставками и вложение в валюту с высокими). Такой вывод сделали аналитики в отчете Sberbank CIB, поступившем в Republic.

«На наш взгляд, решение не снижать ставку на 50 базисных пунктов в марте указывает на то, что регулятор не хочет давать рынку надежды на более значительное смягчение денежно-кредитной политики», – сказано в отчете.

Эксперты предположили, что Центробанк продолжит снижать ставку на 25 базисных пунктов. В следующий раз ставка будет понижена уже в конце апреля, уверены экономисты. Этому способствует укрепление рубля и замедление инфляции в России. К концу 2017 года аналитики ожидают снижение ставки на 150 базисных пунктов до 8,5%.

Банк России снизил ключевую ставку до 9,75% годовых 24 марта. На решение о снижении ставки повлияли высокие темпы снижения инфляции и быстрое восстановление экономической активности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставку будут снижать «постепенно, возможно, с некоторыми паузами».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о рисках «необоснованного и преждевременного» снижения ключевой ставки.

В 2016 году Центробанк дважды снижал ключевую ставку – в июне и сентябре. Ставку подняли в 2014 году до рекордных 17% годовых для борьбы с инфляцией.