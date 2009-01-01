15:44

Кирсан Илюмжинов не покидает пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), передает ТАСС.

Ранее информация о его отставке появилась на сайте организации, затем была удалена оттуда (ресурс выдавал ошибку 404) и снова стала доступна через несколько минут.

«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – сказал Илюмжинов ТАСС.

В разговоре с «Интерфаксом» Илюмжинов назвал информацию об отставке «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».

В сообщении на сайте организации отмечается, что глава федерации уведомил о своем уходе на заседании 26 марта. О причинах его решения не сказано.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. В декабре 2015-го федерация ограничила его полномочия на этом посту из-за санкций США, под действие которых он попал.