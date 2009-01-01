16:25

«Яндекс» отверг обвинения в цензуре, комментируя отсутствие новостей о протестных акциях «Он нам не Димон» 26 марта в топе «Яндекс.Новости». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте компании.

«Многие посчитали, что Яндекс сознательно убирал новостные сюжеты об акциях протеста из топа Яндекс.Новостей, и обвинили нас в цензуре, не особенно разбираясь в происходящем. Это не так: никакого ручного вмешательства быть не может, работа Яндекс.Новостей по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам», – отметили в «Яндексе».

В компании заявили, что новости о митингах были на главной странице Яндекса, они «периодически исчезали и появлялись снова». «Мы признаём, что вчера Яндекс.Новости отставали от картины дня», – добавили в «Яндексе».

Компания сослалась на ошибки в работе алгоритма «Яндес.Новости» и отметила, что немногие городские СМИ выпускали сюжеты о митингах, поэтому они не попали в топ агрегатора. «И если о гололеде в Москве вчера написали практически все городские источники, то о протестах только те, кто решил об этом писать», – говорится в сообщении.

Митинги против коррупции прошли 26 марта в 97 городах России, многие из них закончились массовыми задержаниями. Федеральные СМИ почти никак не освещали акции. Вместо этого на первой полосе они размещали новости о событиях в Донбассе, подробности столкновения поездов в Башкирии и сюжеты о «Евровидении». В «Российской газете» вместо данных о задержаниях рассказали, как Володин сравнил европейских политиков со страусами. «Москва-24» сообщала о фестивале «Ворвись в весну».