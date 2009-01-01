19:00

Симоновский суд Москвы арестовал задержанную в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сотрудницу «Мемориала» Екатерину Мельникову на 7 суток. Об этом сообщает «Медиазона».

Как пишет в твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудницу ФБК Марию Захарову оштрафовали на тысячу рублей.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального – Леонид Волков – получил 10 суток ареста, передает «Медиазона».

https://twitter.com/IoannZH/status/846405896498503681

Леонид Волков ранее сообщил «Медиазоне», что полицейские переписывали протоколы задержания и меняли в них причину эвакуации с «пожара» на «бомбу». О бомбе полицейским якобы рассказал некий Ахмед, который добавил, что «ненавидит торгашей».

Основателя ФБК Алексея Навального 27 марта арестовали на 15 суток за неповиновение полиции во время задержания на акции «Он нам не Димон» в Москве. Его также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.

Сотрудников ФБК задержали днем 26 марта. Им вменяется статья 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению полиции). Они якобы не подчинились требованию полицейских покинуть офис во время эвакуации из-за пожара. Волков сообщал, что он и его коллеги находились в ОВД более пяти часов без протоколов.

В офисе ФБК проходили обыски по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Сам офис опечатали, из него была вынесена техника.

Митинги против коррупции «Он нам не Димон» прошли в 97 городах России, в некоторых городах акция не была согласована, что привело к задержаниям участников. Самая массовая акция прошла в Москве, на ней задержали более тысячи человек.

Поводом для митингов стало отсутствие реакции властей на расследование ФБК «Он вам не Димон». В расследовании утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев – владелец «тайных активов», которые он купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.