Иран уже больше года живет без санкций США и Евросоюза. Экономика растет на 7% в год, инфляция побеждена, а президент утверждает либеральные законы. Как теперь работает политика и экономика исламского государства?

Затянувшаяся перестройка

Совсем недавно (21 марта), после праздника Навруз, Иран вступил в свой новый год. Верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи по традиции выступил с обращением к нации. Каждому иранцу очевидно, что в этот раз послание является частью предвыборного процесса,

Предстоящие выборы станут очередным туром противостояния «реформистов» и «консерваторов», длящегося с середины 1990-х. Считается, что консерваторы потерпели чувствительное поражение на парламентских выборах год назад, и реванш на президентских чрезвычайно важен для них. Тогда консерваторы воспользовались инструментами идеологического контроля, вшитыми в конструкцию Исламской республики и отстранили от участия в выборах почти всех «либеральных» кандидатов. Но, выиграв битву, они проиграли войну. Возмущенное общество сплотилось вокруг списка реформистски настроенных центристов – и консерваторы неожиданно для себя резко ослабили присутствие в парламенте.

С учетом того, что президент Роухани также считается реформистом, оказалось, что и исполнительная и законодательная ветви власти ушли из-под контроля консервативных кругов и лишь наличие особых идеологических институтов – Верховного лидера и Совета стражей революции – позволяет им сохранять политическое влияние.