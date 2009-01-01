18:08

Суд города Ессентуки заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщает «Интерфакс».

В феврале Яценюка объявили в международный розыск по делу об участии в вооруженной банде, уточняет агентство.

Бывший украинский премьер в своем фейсбуке опубликовал уведомление из суда о ходатайстве следствия заключить его под стражу. Как пишет Яценюк, кроме участия в вооруженной группе ему вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а также ответственность за подготовку преступления.

«Это полный бред, но и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические возможности преследовать украинских политиков. В этом сценарии есть намерения вывести тему “зверств Яценюка в Чечне” на новый уровень», – прокомментировал Яценюк обвинения.

В 2015 году глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк в середине 1990-х годов участвовал в чеченской войне на стороне боевиков. По данным СК, украинский премьер «участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях».

Яценюк назвал это заявление «сталинским правосудием на геббельсовской пропаганде». Участие Яценюка в боевых действиях в Чечне отвергал один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.