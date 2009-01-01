Как воскресить мамонта? Берем ДНК из клетки, которая многие годы пролежала замороженной, и приглашаем в суррогатные матери современное животное, чтобы произвести на свет полноценный клон давно умершей особи. Звучит как рецепт на далекое будущее с летающими автомобилями и киборгами, но вообще-то биологи делают такое с 2003 года. Первыми были яванские быки-бантенги, которые приходятся дальними родственниками коровам. Из-за того, что их в Индонезии стали активно скрещивать с кем попало, чистокровных представителей вида почти не осталось, и популяцию решили оздоровить путем выращивания клонов из замороженных 20 лет назад клеток. Суррогатной матерью тогда, в 2003-м, стала обычная американская корова: у нее родились двое телят-бантенгов, из которых один прожил полноценные семь лет.

Технологию с тех пор успели обкатать на редких чернолапых хорьках, африканских диких кошках и пиренейских козерогах. Последние официально считались вымершими с 2000 года по 2009-й, год эксперимента, и это был первый случай, когда исчезнувший вид оживили биологи – пусть и на короткие несколько минут: из-за дефекта легких новорожденный козерог умер практически сразу. Но воскрешение усопших видов в 2010-е из чисто утопической идеи превратилось в серию конкретных исследовательских проектов. К жизни собираются вернуть вересковых тетеревов, странствующих голубей и, само собой, мамонтов. В конце февраля гарвардский профессор-генетик Джордж Черч, один из создателей генной инженерии, заявил, что его команде осталось два года до создания гибрида мамонта и африканского слона. Сильно продвинуться ученым помог CRISPR, метод сверхточного редактирования ДНК, придуманный всего пять лет назад и уже зарекомендовавший себя так, что в прошлом году его авторы соревновались с Дональдом Трампом за место «человека года» на обложке журнала Time.