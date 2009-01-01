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Пушкинскую площадь в Москве частично перекрыли из-за реставрации памятника поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об сообщает «Интерфакс».

Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года. Агентство отметило, что реставрация будет проводиться по заказу ГКУ города Москвы «Мосреставрация».

Как подчеркнул «Интерфакс», реставрация памятника Пушкину началась в июле 2016 года и, по планам властей Москвы, должна была завершиться к концу 2016 года. При этом официально о завершении работ ранее не сообщалось.

26 марта в 97 городах России прошли митинги против коррупции «Он нам не Димон», инициатором которых был основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В некоторых городах, в том числе и в Москве, акция не была согласована, что привело к задержаниям участников. В столице задержали более тысячи человек, протестующие вышли в том числе и на Пушкинскую площадь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл призывы выйти на акцию протеста в Москве провокацией. При этом он обвинил организаторов митингов «Он нам не Димон» во лжи и подкупе участников, в том числе и несовершеннолетних. В Следственном комитете сообщили, что располагают оперативной информации, подтверждающей информацию Кремля.

В офисе ФБК днем 26 марта прошли обыски по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Офис опечатали, из него была вынесена техника.

Навального Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за неповиновение полицейскому во время акции и оштрафовал на 20 тысяч рублей за организацию митинга.