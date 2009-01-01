21:54

Сотрудник ОМОН Евгений Гаврилов, пострадавший в Москве во время митинга «Он вам не Димон», давал показания против фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. Об этом сообщает The Village.

Издание нашло в «Одноклассниках» страницу Гаврилова и сравнило фотографии с видео, на котором зафиксировано ранение полицейского. Адвокат Непомнящих Ольга Динзе подтвердила, что человек на фотографии похож на потерпевшего по «болотному делу». Аналогичное мнение высказал другой адвокат по «болотному делу».

Кроме того, татуировка на правом плече раненого полицейского похожа на ту, которую The Village нашел на фотографиях Гаврилова.

Имя полицейского ранее назвал «Лайф», который опубликовал видеоинтервью с пострадавшим.

После нанесения тяжелых травм полицейскому Следственный комитет завел уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

В 2015 году суд признал Непомнящих виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), приговорив к 2,5 годам колонии общего режима. Гаврилов, а также сотрудник оперполка ГУ МВД Москвы Виктор Колмаков утверждали, что Непомнящий оттаскивал их от задержанных и бил зонтом. Сам фигурант «болотного дела» вину не признал.

Митинги против коррупции прошли в Москве и еще в 96 городах 26 марта, часть из них не была согласована. Инициатором акции выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В столице задержали более тысячи протестующих.