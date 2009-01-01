27 марта, 23:10

Суд выписал всем сотрудникам и помощникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности 118 суток ареста.

https://twitter.com/openrussia_org/status/846452448248168449

Основателя ФБК Алексея Навального арестовали на 15 суток за неповиновение полиции во время задержания на акции «Он нам не Димон» в Москве, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.

Глава предвыборного штаба Навального – Леонид Волков – получил 10 суток ареста, лидер московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин – 25 суток.

Задержанную в офисе ФБК сотрудницу «Мемориала» Екатерину Мельникову арестовали на 7 суток. Такие же сроки получили сотрудники ситуационного центра предвыборной кампании Навального Антон Глембо и Сергей Горкаев, а также Оксана Баулина, Екатерина Кенарева, Владислав Мосин, Анна Реваненко и Владимир Бузин, которые не работают в ФБК, но помогали во время трансляции митинга. Еще один организатор прямого эфира – Алексей Лапышев – получил пять суток.

Еще одного организатора трансляции – Алексея Бахрушина – оштрафовали на тысячу рублей, такой же штраф выписали сотруднице ФБК Марии Захаровой, Суд над сотрудником ФБК Русланом Аблякимовым, отвечающим за HR кампании, перенесли на 28 марта.

26 марта, когда в 97 городах состоялись акции против коррупции под названием «Он вам не Димон», в офисе ФБК прошли обыски по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Помещение опечатали, из него вынесли технику.

После обысков всех задержанных в офисе оставили на ночь в полиции, вменяя им статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сообщалось, что сотрудники и помощники ФБК якобы не подчинились требованию полицейских покинуть офис во время эвакуации из-за пожара.