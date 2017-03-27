Сбербанк решил продать свою украинскую «дочку» консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
«Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», – сказано в сообщении.
В финансовой организации выразили надежду, что после продажи офисы банка на Украине будут разблокированы и возобновят «нормальную работу».
27 марта активисты украинского «Народного корпуса» объявили о приостановке блокады украинской «дочки» Сбербанка, чтобы начать «вторую волну» блокировки. Активисты настаивали, что у банка необходимо отозвать лицензию.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Речь шла о Сбербанке, ОАО VS Bank, Проминвестбанке, ВТБ, ОАО «БМ Банк». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал за пределы страны.
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