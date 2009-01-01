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Cын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид числится основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе еще одного участника сделки – латвийского Norvik Banka.

Сбербанк ранее объявил о продаже своего дочернего предприятия консорциуму, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. В сообщении латвийской финансовой указано, что компания из Белоруссии принадлежит Саиду Гуцериеву.

Основной акционер Norvik Banka – гражданин Великобритании Григорий Гусельников.

«Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России», – сказано в сообщении.

Заметка дополняется.