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Министерство образования и науки предложило лишить фонд «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина права получать субсидии в уведомительном порядке и самостоятельно определять их размер. Об этом сообщает РБК.

Сейчас фонд получает бюджетные средства, предварительно подавая заявки в правительство. Согласно инициативе ведомства, фонд должен будет ежеквартально и ежегодно отчитываться о расходовании выданных денег.

Средства, не использованные до конца года, организация будет возвращать в бюджет. По данным издания, фонд будет платить штрафы, если он не сможет достигнуть обозначенных в соглашении показателей эффективности.

Размер взыскания будет зависеть от достигнутых результатов и количества израсходованных денег. Несмотря на это, Минобрнауки разрешит фонду покупать иностранную валюту на бюджетные средства, отметило РБК.

До 2019 года фонд Ролдугина получит из бюджета 5,6 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей в 2017 году и почти 4 млрд рублей в 2018–2019 годах.

Ранее правительство РФ выступило с инициативой включить фонд «Талант и успех» в список тех организаций, гранты которых не облагаются налогами. Отмечалось, что эту идею можно осуществить «в целях реализации мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета в полном объеме». При этом дополнительных расходов бюджета РФ принятие постановления не потребует, подчеркивали в правительстве.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил о неэффективном использовании фондом выделенных ему средств и пригрозил лишить «Талант и успех» финансирования.

Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого числится Ролдугин, был создан в 2014 году для поиска и поддержки талантливых детей в России. На базе этого фонда работает детский образовательный центр «Сириус» в Сочи.