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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из основателей компании, которая займется разработкой метода, позволяющего связать человеческий мозг с компьютером. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, компания под названием Neuralink была зарегистрирована в июле 2016 года. Основным направлением ее деятельности станет создание технологии «нейронного кружева».

Она даст человеку возможность напрямую передавать сообщения на компьютер без непосредственного физического взаимодействия с ним. Такие методы увеличат возможности человеческого интеллекта, а также позволят лечить некоторые заболевания, в частности эпилепсию и паралич.

Маск неоднократно указывал на перспективность создания таких технологий. Впервые он рассказал «нейронном кружеве» в 2016 году, отметил Business Insider.

Ранее основатель Tesla рассказывал, что «нейронное кружево» – это электронный слой мозга, который позволит людям «мгновенно» получать информацию из интернете.