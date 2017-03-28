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Крупнейшие киносети не поддержали идею Министерства культуры России отложить премьеру фильма «Форсаж-8», чтобы «расчистить» прокат для российской картины «Время первых». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание пояснило, что «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» написали соответствующее письмо в ведомство.

Премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Время первых» состоится 6 апреля. «Форсаж-8» изначально должен был выйти в России 13 апреля, но в Минкультуры предложили перенести голливудскую премьеру на 20 апреля.

Собеседник «Ведомостей» пояснил, что в случае, если выход «Форсажа» перенесут на неделю, кинотеатры «привлекут гораздо меньше зрителей».

«Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а “Время первых” вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей», – сказал источник.

При этом издание отметило, что в министерстве решение уже принято – прокатное удостоверение «Форсажу» выдадут с премьерой 20 апреля.

Если ведомство действительно отложит выход «Форсажа», «практически все крупные киносети» пообещали либо снять с проката «Время первых» на второй неделе, либо обеспечить отечественной премьере «очень условные сеансы», сообщил собеседник «Коммерсанта».

Минкультуры уже предлагало «раздвинуть прокат», чтобы исключить одновременный показ российского «Викинга» с голливудскими «Звездными войнами» и «Отрядом самоубийц». Тогда создатели российского фильма от идеи ведомства отказались, пояснив, что хотят «бороться по-честному».

В министерстве также выступили с инициативой повысить стоимость прокатных удостоверений на голливудские фильмы почти в 1,5 тысячи раз, а полученные деньги тратить на производство отечественного кинематографа.