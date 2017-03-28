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Сотрудники Нацгвардии будут следить за ходом массовых акций при помощи беспилотников. Об этом в эфире НТВ сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев, передает РИА Новости.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», – пояснил Борукаев.

При этом в Нацгвардии подчеркнули, что не создают специальных подразделений для пресечения несанкционированных протестных акций.

26 марта в 97 городах России прошли митинги против коррупции «Он вам не Димон», инициатором которых выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В некоторых городах акции не были согласованы. В Москве по итогам митинга задержали более тысячи человек.

В столице во время митинга тяжелые травмы получил полицейский, из-за чего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Как выяснило издание The Village, этот сотрудник правоохранительных органов ранее давал показания против фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что «ничего обижаться на полицию – она лишь выполняет требования закона». При этом, по его мнению, необходимо провести расследование незаконных действий полиции и привлечь виновных к ответственности.

В мэрии Москвы сообщили, что полиция во время митинга «действовала безукоризненно». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл призывы выйти на акцию протеста в Москве провокацией.