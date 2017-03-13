07:06

Авиакомпании выразили беспокойство из-за отсутствия системы контроля качества топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта министру транспорта Максиму Соколову.

Как указали авторы обращения, обязательную сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий качества топлива отменили в 2015 году. Вместо этого Минтранс обещал ввести новые правила контроля топлива, но до сих пор этого не сделал. По мнению авиакомпаний, это «создает угрозу для обеспечения безопасности полетов».

Издание подчеркнуло, что участники рынка могут ориентироваться только на документы «с неправовым статусом» и проводить самостоятельные проверки. При этом в случае возникновения каких-либо проблем с топливом ответственность несут сами авиаперевозчики.

В Минтрансе получение письма подтвердили. По данным ведомства, изменения в Федеральные авиационные правила уже прошли этап обсуждения.

Как писал «Коммерсантъ», ранее Росстандарт проверил более полутора тысяч автозаправочных станций и выяснил, что некачественное топливо продают на каждой восьмой из них. Позже стало известно о решении ведомства начать экспресс-проверки топлива, чтобы оптимизировать свою работу и отправлять в лаборатории на экспертизы не все образцы, а только «подозрительные».