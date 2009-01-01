Нидерландский сырьевой трейдер Trafigura и французский банк Natixis изучают возможность использовать блокчейн для сделок на рынке нефти США. Об этом пишет Financial Times.
Технология оптимизирует рабочий процесс, снизит издержки и сэкономит время, сказал газете глава направления глобальной энергетики и сырья Natixis Арно Стивенс. За счет того можно будет увеличить объемы закупки нефти, уточнил он.
Trafigura и Natixis отметили, что это будет первый тест блокчейна на американском физическом рынке нефти.
В январе, добавляет FT, швейцарский трейдер Mercuria начал внедрять эту технологию для поставки африканской нефти в Китай.
Блокчейн (цепочка блоков транзакций, blockchain) – это криптографический протокол, изначально созданный как распределенная база данных для работы биткоина.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.