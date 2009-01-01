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Нидерландский сырьевой трейдер Trafigura и французский банк Natixis изучают возможность использовать блокчейн для сделок на рынке нефти США. Об этом пишет Financial Times.

Технология оптимизирует рабочий процесс, снизит издержки и сэкономит время, сказал газете глава направления глобальной энергетики и сырья Natixis Арно Стивенс. За счет того можно будет увеличить объемы закупки нефти, уточнил он.

Trafigura и Natixis отметили, что это будет первый тест блокчейна на американском физическом рынке нефти.

В январе, добавляет FT, швейцарский трейдер Mercuria начал внедрять эту технологию для поставки африканской нефти в Китай.

Блокчейн (цепочка блоков транзакций, blockchain) – это криптографический протокол, изначально созданный как распределенная база данных для работы биткоина.