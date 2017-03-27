Facebook дал возможность находить местных и федеральных чиновников и следить за их работой. О запуске приложения Town Hall сообщил Марк Цукерберг.
Как пишет Mashable, инструмент доступен пользователям только в США. Издание дает инструкцию, каким образом работает Town Hall.
Необходимо перейти на страницу приложения или найти вкладку и указать свой физический адрес – это позволит увидеть, кто из чиновников, в том числе занимающих выборные должности, находится в этом районе.
Людей из списка можно добавить в друзья и отслеживать их активность, кроме того, через приложение можно звонить и отправлять сообщения в мессенджер фейсбука.
Town Hall собирает посты чиновников «в один клик», пишет The Wall Street Journal, и позволяет использовать «более традиционные средства связи», например телефон. Газета отмечает, что «в Вашингтоне звонки имеют большее значение, чем твиты и посты».
По словам менеджера по продуктам Facebook Джереми Галена, Town Hall – это набор возможностей для «гражданского общества, где голосование стало краеугольным камнем, но на котором оно не заканчивается».
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