09:10

Facebook дал возможность находить местных и федеральных чиновников и следить за их работой. О запуске приложения Town Hall сообщил Марк Цукерберг.

Как пишет Mashable, инструмент доступен пользователям только в США. Издание дает инструкцию, каким образом работает Town Hall.

Необходимо перейти на страницу приложения или найти вкладку и указать свой физический адрес – это позволит увидеть, кто из чиновников, в том числе занимающих выборные должности, находится в этом районе.

Людей из списка можно добавить в друзья и отслеживать их активность, кроме того, через приложение можно звонить и отправлять сообщения в мессенджер фейсбука.

Town Hall собирает посты чиновников «в один клик», пишет The Wall Street Journal, и позволяет использовать «более традиционные средства связи», например телефон. Газета отмечает, что «в Вашингтоне звонки имеют большее значение, чем твиты и посты».

По словам менеджера по продуктам Facebook Джереми Галена, Town Hall – это набор возможностей для «гражданского общества, где голосование стало краеугольным камнем, но на котором оно не заканчивается».