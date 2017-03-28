09:40

«Лукойл» задумался о продаже 700 автозаправочных станций (30% всех АЗС компании) в России из-за снижения их рентабельности, сообщили РБК несколько источников в компании.

По словам одного из собеседников издания, речь может идти о продаже почти всей сети АЗС «Лукойл» в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Брянской областях, части станций в Московской области и Чувашии.

Другой источник РБК пояснил, что рентабельность заправок падает из-за роста налоговой нагрузки и сдерживания государством цен на бензин.

«Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим», – сказал источник.

Заметка дополняется.