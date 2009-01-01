10:45

Европейский суд в Люксембурге признал санкции ЕС в отношении «Роснефти» обоснованными, передает «Прайм».

«Роснефть» обратилась по поводу санкций в Высокий суд Лондона в 2014 году, инстанция перенаправила иск в Европейский суд.

Как уточняет «Прайм», британский суд запросил позицию суда в Люксембурге по вопросу санкций. В мае 2016 года ограничения для «Роснефти», установленный ЕС, назвал обоснованными генеральный адвокат Европейского суда. Он также говорил о правомерности ограничений, наложенных британскими властями, в частности, на банковские платежи.

Суд ЕС 28 марта решил, что санкции не могут включать в себя заморозку банковских активов «Роснефти», сообщает ТАСС.

Нефтяная компания в октябре 2014 года также обжаловала санкции в Европейском суде общей юрисдикции. Это дело отложили до решения Лондонского суда.

ЕС ввел антироссийские санкции, в том числе против российских компаний и бизнесменов после присоединения Крыма к России. То же самое сделали США. Санкции означают, среди прочего, запрет американским и европейским компаниям продавать в Россию технологии и оборудование.