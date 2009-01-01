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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсации четырем мигрантам, которые жили в транзитной зоне аэропорта Шереметьево из-за отказа в предоставлении статуса беженца. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Всего Россию обязали заплатить €81 тысячу. Кроме того, российская сторона возместит каждому заявителю издержки в размере €3,5 тысячи. Это решение поддержали шесть из семи судей, против выступил представитель России.

ЕСПЧ установил, что нахождение беженцев в транзитной зоне фактически означало лишение свободы. Они были вынуждены жить в аэропорту, так как, согласно законодательству, при отказе во въезде в страну они могут вернуться только в то государство, из которого они прилетели.

Суд посчитал также, что нахождение беженцев в транзитной зоне, где они спали на матрасах и не имели возможности принять душ, противоречит статье 3 Конвенции о защите прав человека (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение).

Три заявителя прожили в аэропорте от 5 до восьми месяцев, еще один истец из Сомали провел там около двух лет. Истцы из Ирака и Сирии позднее были отправлены в Данию и Швецию при помощи ООН, гражданин Палестины покинул транзитную зону только после того, как самостоятельно оплатил билет до Египта, а истец из Сомали покинул Россию, когда потерял надежду получить статус беженца, отмечается в пресс-релизе.