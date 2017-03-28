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Государство потеряло 100 млрд рублей за последний год из-за банкротств банков, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках. Ради этого и предпринимается ряд мер», – цитирует министра «Интерфакс».

Силуанов уточнил, что речь идет в том числе о национальных рейтингах банков.

По словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, регулятор пока не до конца закончил «очищение» банковского сектора, передает РИА Новости. ЦБ намерен завершить процесс за два-три года, уточнила Набиуллина.

В мае прошлого года Администрация президента РФ выпустила доклад, в котором оценила потери госкомпаний в банках, лишившихся лицензий за год, в 50 млрд рублей. Национальное рейтинговое агентство называло сумму потерь госсектора 250 млрд рублей за три года.