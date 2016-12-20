После шествия по Тверской с антикоррупционными лозунгами 27 марта только в Москве было задержано больше тысячи протестующих. На следующий день появилось почти столько же текстов об участии подростков в политических публичных акциях в Москве и других горах. Это обсуждение, в котором было много аргументов и «за», и «против», получилось настолько бурным, что кажется, будто даже о задержании Навального и обысках в ФБК говорят меньше. Антропологи из исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора», провели наблюдения и взяли интервью у участников акций в четырех городах, среди которых кроме столиц были Новосибирск и Вологда. Мы попросили исследователей рассказать о его результатах.

Предметом изучения нашей группы была именно вернакулярная реакция молодежи на протесты – то есть реакция спонтанная, «самодеятельная», не организованная институционально. Например, если Петя Иванов распространяет некий текст, потому что он – активист партии КПРФ, это – институциональная реакция. Но если Пете не нравится, как замостили улицы в его городе, и он сочиняет про это стихи или анекдот – это реакция вернакулярная. Диапазон такой реакции очень широк – от репоста анекдота в Сети до выхода на митинг.

Мы специально взяли паузу на сутки – не только для того, чтобы обработать данные, но и чтобы понаблюдать за реакцией на молодежный бунт в социальных сетях, которая сама по себе является не менее важным объектом изучения, чем присутствие подростков в «большой политике».

В результате мы выделили и попытались ответить на 10 вопросов, которые последние сутки обсуждает весь интернет – от исследователей и журналистов до непосредственных участников событий.

Это первый подростковый бунт в России?