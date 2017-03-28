12:06

В Москве убили главу ремонтно-строительного управления МВД Николая Волкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По версии следствия, его убили с целью ограбления. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на западе Москвы, на улице Осенняя.

Следственный комитет ранее 28 марта сообщил о возбуждении уголовного дела из-за убийства мужчины на Осенней улицы. Он был застрелен накануне вечером во время разбойного нападения. У мужчины была украдена сумка. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

По данным «Московского комсомольца», Волков был убит на парковке после конфликта с двумя людьми. Одна из свидетельниц нападения сообщила МК, что нападавшие сначала «выбросили» Волкова из машины. Волков якобы «горячо спорил» с нападавшими, а затем один из них дважды выстрелил ему в грудь. Опрошенные свидетели сообщили, что не видели в руках убийц сумку, о похищении которой заявил СК.

Издание отмечает, что с возглавляемым Волковым ведомством судился подрядчик, который требовал оплатить капитальные ремонт московских отделений полиции. Сумма требований составляла 5 млн рублей.