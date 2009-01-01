12:29

«Роснефть» назвала решение Европейского суда по санкциям политизированным и преследующим «скрытые цели». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Суд отказался признать, что санкции ЕС были приняты, в том числе, для достижения скрытых целей и, в действительности, являются способом конкурентной борьбы», – отмечается в сообщении.

В «Роснефти» уверены, что принятые ЕС санкции «нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать таким образом преференции для других игроков на нефтяном рынке».

Евросоюз во время процесса так и представил оснований по санкциям, подчеркивается в сообщении. При этом в «Роснефти» считают, что компания не совершала «никаких противоправных действий» и «не имеет отношения к кризису на Украине».

Ранее суд ЕС в Люксембурге признал обоснованными санкции в отношении «Роснефти». При этом в решении суда отмечалось, что санкции не могут включать в себя заморозку банковских активов компании.

Заметка дополняется.