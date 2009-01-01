«Роснефть» назвала решение Европейского суда по санкциям политизированным и преследующим «скрытые цели». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Суд отказался признать, что санкции ЕС были приняты, в том числе, для достижения скрытых целей и, в действительности, являются способом конкурентной борьбы», – отмечается в сообщении.
В «Роснефти» уверены, что принятые ЕС санкции «нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать таким образом преференции для других игроков на нефтяном рынке».
Евросоюз во время процесса так и представил оснований по санкциям, подчеркивается в сообщении. При этом в «Роснефти» считают, что компания не совершала «никаких противоправных действий» и «не имеет отношения к кризису на Украине».
Ранее суд ЕС в Люксембурге признал обоснованными санкции в отношении «Роснефти». При этом в решении суда отмечалось, что санкции не могут включать в себя заморозку банковских активов компании.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.