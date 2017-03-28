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Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов на заседании организации 26 марта трижды повторил «Я ухожу», сообщил исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен.

Его письмо Илюмжинову опубликовано на сайте федерации. ФИДЕ 27 марта объявила об отставке Илюмжинова, он это сразу опроверг.

«На встрече вы несколько раз угрожали отказаться от должности, а перед тем, как выйти из комнаты, три раза сказали “Я ухожу”», – поясняет Фримен Илюмжинову сообщение о его отставке, добавляя, что этот вопрос ФИДЕ обсудит 10 апреля.

Сам Илюмжинов назвал информацию о его уходе «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ», а также «подставой» и «делом рук американцев».

В разговоре с ТАСС 28 марта Илюмжинов заявил, что будет участвовать в выборах главы федерации в 2018 году.

«Сейчас меня оппоненты пытаются принудить уйти самостоятельно, так как это их единственная возможность. Но я ничего не подписывал и подписывать не буду. Добровольно не уйду, и буду продолжать работать президентом ФИДЕ», – сказал он.

Как сказал «Р-Спорту» президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов, приостановить полномочия Илюмжинова может только конгресс ФИДЕ, который пройдет через полтора года. По словам Филатова, «до этого момента он (Илюмжинов) будет спокойно работать».

В Шахматной федерации США заявляли, что не пытались организовать отставку Илюмжинова, хотя и хотели бы видеть руководителем ФИДЕ другого человека. Илюмжинов руководит шахматной федерацией с 1995 года.