13:20

Новочебоксарский городской суд оштрафовал активиста Дмитрия Панькова за репост новости о его оправдании по делу за репост. Об этом сообщил адвокат Алексей Глухов.

Штраф составил 1 тысячу рублей. Он был признан виновным по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

Паньков репостнул запись группы «Лентач» о том, что дело в отношении него о репосте закрыто. Позднее на него был составлен протокол за репост новости о том, что решение по его делу о репосте осталось в силе.

Паньков был признан невиновным за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с лозунгом «Православие или смерть», так как он был написан без восклицательного знака.

Ранее координатора отделения «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова оштрафовали за репост новости о штрафе за фотографии Милонова в футболке с лозунгом. В ноябре 2016 года его дважды за день штрафовали за репосты фотографий Милонова с лозунгом.

Лозунг «Православие или смерть» с восклицательным знаком входит в список экстремистских материалов.