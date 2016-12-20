14:20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «получил» в аренду участок земли в Плесе в 41 млн квадратных метров за 39 рублей 32 копейки в год. Об этом пишет «Собеседник».

Арендатором земли выступает компания «Орион», которая раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар». К созданию фонда причастны супруга премьер-министра Светлана Медведева, его бывший однокурсник Илья Елисеев и предприниматель Леонид Михельсон. Участок арендован на 49 лет. Актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.

«То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум», – пишет издание.

Кроме того, по данным «Собеседника», три года назад администрация Ивановской области разрешила «Ориону» доставить в охотничье хозяйство в Плесе 50 маралов. Животных привезли из Алтайского края, для них специально построили вольер площадью 124 гектара.

В сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева. По данным фонда, компания «Левит» (акционер «Новатэка», частью которого владеет Михельсон) учредила благотворительный фонд «Дар». Михельсон и предприниматель Леонид Симановский (по официальным данным – самый богатый депутат от «Единой России») перевели на счет фонда 33 млрд рублей, а «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе». О том, что под Плесом находится предполагаемая резиденция Медведева, СМИ писали в 2011 и 2013 году.

2 марта 2017 года ФБК опубликовал расследование, посвященное многочисленным тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. После этого 26 марта в 97 городах России прошли митинги против коррупции, многие из них закончились массовыми задержаниями. В Москве во время акции задержали более тысячи человек, включая основателя ФБК Алексея Навального.