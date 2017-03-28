13:53

МВД России давало московской полиции быть лояльными к участникам митинга «Он нам не Димон». Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

«Я могу сказать, что установка, которая была дана нашим сотрудникам, – быть максимально лояльными, не допускать провокаций, свести к минимуму задержания и не применять силу», – сказал он.

По словам Зубова, если «в будущем провокационные действия будут нарастать», полиция будет действовать жестче.

На антикоррупционном митинге в Москве 26 марта задержали больше тысячи человек, что стало рекордном – такого количества задержанных не было даже на Болотной площади 6 мая 2012 года.

https://www.youtube.com/watch?v=hFX__3zbMoo

Московская мэрия назвала действия полицейских на акции «безукоризненными» и «профессиональными».

Но большинство задержанных составили протоколы о порядке проведения митингов и сопротивлении полицейским. По данным «ОВД-Инфо», утром 28 марта в 11 отделениях полиции оставались больше 50 человек.

Тверской суд начал выносить первые решения по задержанным вечером 27 марта, участников митинга штрафовали и назначали административные аресты.

Кроме вышедших на акцию были задержаны сотрудники и помощники Фонда борьбы с коррупцией, на всех им выписали в общей сложности 118 суток ареста.