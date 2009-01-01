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«Дождь» — ведущий независимый телеканал информационной направленности. В его эфире можно увидеть острые темы, неожиданных гостей и горячие дискуссии, которых давно лишилось эфирное федеральное телевидение. Среди ведущих «Дождя» — Ксения Собчак, Павел Лобков, Татьяна Арно, Михаил Козырев.