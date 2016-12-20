Все мы опутаны сетью социальных связей: родственных, рабочих, дружеских и многих других. Когда в числе этих связей появляется романтическая, мы объясняем ее для себя разными причинами: красивыми глазами, мечтой о детях с любимым человеком, восхищением его внутренним миром. А детей мы любим просто как бы по умолчанию. На самом деле, конечно, за этими привязанностями стоит изменение уровней гормонов и их подвижный уровень. В книге «Химия любви. Научный взгляд на любовь, секс и влечение» нейробиолог Ларри Янг и писатель Брайан Александер объясняют, как устроены эти сложные механизмы. В следующую пятницу у нас выйдет интервью с Янгом, а сегодня публикуем отрывок из книги.
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